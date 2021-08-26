2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde kadınlar golbolde D Grubu maçında Türkiye, Mısır'ı 12-2 teknik üstünlükle yendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde kadınlar golbolde D Grubu maçında Türkiye, Mısır'ı 12-2 teknik üstünlükle yendi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı, ikinci maçında Mısır'la karşılaştı.

2016 Rio'da altın madalya kazanan milli takım, maçın ilk yarısında sonuca gitti. İlk yarının bitiminde 3 dakika 12 saniye kala ay-yıldızlı ekip 12-2'lik üstünlük kurdu ve teknik üstünlükle maçı kazandı.

Milli takımın gollerini Sevda Altunoluk (8), Sevtap Altunolul (2), Kader Çelik ve Fatma Gül Güler kaydetti. Mısır'ın golleri ise Hassnaa Elgabry ve Esraa Walid Ezzeldin attı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 28 Ağustos Cumartesi günü Brezilya'yla TSİ 14.30'da karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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