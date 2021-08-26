2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde halterde erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 5. sırayı elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde halterde erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 5. sırayı elde etti.

Tokyo Uluslararası Forum'da gerçekleşen halter müsabakalarında Abdullah, 49 kiloda mücadele etti.

Abdullah, ilk hakkında 150 kilo kaldırdı. Madalya kazanmak için ikinci hakkında 160, üçüncü hakkında ise 161 kilonun altına giren milli sporcu, bu denemelerinde başarısız oldu ve oyunları 5. sırada tamamladı.

Erkekler 49 kiloda altın madalyayı 173 kiloyla Ürdünlü Omar Sami Hamadeh Qarada kazandı. Gümüş madalyayı ise yine 173 kilo kaldıran Vietnamlı sporcu Van Cong Ie elde etti. Aynı kiloyu kaldırmalarına rağmen rakibinden tartıda 10 gram daha hafif çıkan Qarada, kurallar gereği altın madalyayı boynuna taktı.

Bu sıklette Azerbaycan'dan Parvin Mammadov ise 156 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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