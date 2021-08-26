2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) D Grubu'nda Ali Öztürk, Almanya'dan Valentin Baus'a 3-2 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) D Grubu'nda Ali Öztürk, Almanya'dan Valentin Baus'a 3-2 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Ali, 2016 Rio'da gümüş madalya alan, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip Alman rakibi Baus'la karşılaştı.

Bireyselde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Ali Öztürk, rakibi karşısında ilk iki seti 11-7 ve 11-9 alarak 2-0 öne geçti. Sonraki üç seti 11-8, 11-6 ve 11-6 kazanan Alman sporcu, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ali Öztürk, gruptaki ikinci maçını bugün TSİ 11.20'de Mısırlı Ayman Kamal Zenaty'le oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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