2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk, seçme yarışlarında elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk, seçme yarışlarında elendi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sümeyye Boyacı ilk, Sevilay Öztürk ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.

Sümeyye, serisinde 1.39.41'lik zamanıyla 8 sporcu arasından 7. oldu. Sevilay ise kendi serisinde ise 1.42.73'lük derecesiyle 8 sporcu arasında 8. sırayı aldı.

Genel klasmanda 16 sporcu arasında Sümeyye 14'üncü, Sevilay ise 15'inci olarak finale kalmayı başaramadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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