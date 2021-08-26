2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede erkekler 100 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, final bileti alamadı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede erkekler 100 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, final bileti alamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, seçmelerde ilk seride yarıştı.

15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 1.20.20'lik dereceyle 5. sırada bitirdi.

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 10. olan Koral Berkin, finale kalamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki