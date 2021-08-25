2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, Çinli rakibi Juan Xue'ye 3-0 kaybetti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, Çinli rakibi Juan Xue'ye 3-0 kaybetti.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hatice, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Xue'yle karşılaştı.

2018'de de dünya şampiyonu olan Çinli sporcu karşısında Hatice, iyi bir oyun sergilemesine rağmen ilk seti 13-11 kaybetti.

Güçlü rakibine ikinci sette 11-5, üçüncü sette de 11-4 yenilen Hatice, karşılaşmayı 3-0 mağlup bitirdi.

Hatice Duman, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.20'de Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'le karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Mesut Akusta Kaan Yıldırım Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:28:35. #1.16#

title