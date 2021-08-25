2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, Çinli rakibi Juan Xue'ye 3-0 kaybetti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, Çinli rakibi Juan Xue'ye 3-0 kaybetti.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hatice, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Xue'yle karşılaştı.

2018'de de dünya şampiyonu olan Çinli sporcu karşısında Hatice, iyi bir oyun sergilemesine rağmen ilk seti 13-11 kaybetti.

Güçlü rakibine ikinci sette 11-5, üçüncü sette de 11-4 yenilen Hatice, karşılaşmayı 3-0 mağlup bitirdi.

Hatice Duman, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.20'de Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'le karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki