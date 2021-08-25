2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü kadınlar golbol D Grubu maçında Türkiye, ev sahibi Japonya'yı 7-1 yendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü kadınlar golbol D Grubu maçında Türkiye, ev sahibi Japonya'yı 7-1 yendi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynadığı ilk maçında Japonya'yla karşılaştı.

2016 Rio'da altın madalya kazanan milli takım, maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı.

Milli takımın golleri Sevda Altunoluk (4), Fatma Gül Güler (2) ve Reyhan Yılmaz'dan geldi. Japonya'nın tek golünü ise penaltıdan Norika Hagiwara'dan attı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 08.45'te Mısır'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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