2020 Tokyo Paralimik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimik Oyunları

2020 Tokyo Paralimik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler klasik yay açıkta rakiplerini yenen Sadık Savaş ve Vedat Aksoy, 8'li eleme turunda birbirleriyle eşleşti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler klasik yay açıkta rakiplerini yenen Sadık Savaş ve Vedat Aksoy, 8'li eleme turunda birbirleriyle eşleşti.

Yumenoshima Park'ta yapılan eleme müsabakalarında Sadık Savaş, Polonyalı Lukasz Ciszek'ki 6-4, Vedat Aksoy ise Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Anton Ziapaev'i 6-2 yenerek üst tura çıktı.

İki milli sporcu Sadık Savaş ve Vedat Aksoy'un birbirine rakip olacağı 8'li eleme turu karşılaşması bugün TSİ 11.30'da başlayacak. Bu karşılaşmayı kazanan milli sporcu çeyrek finale yükselerek madalya şansını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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