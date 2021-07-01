"2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Olimpiyatlar" için "Team Visa" kadrosu açıklandı

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Resmi Ödeme Teknolojisi Ortağı Visa (NYSE: V), "Team Visa" programı kapsamında destek vereceği sporcuların listesini açıkladı.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Resmi Ödeme Teknolojisi Ortağı Visa (NYSE: V), "Team Visa" programı kapsamında destek vereceği sporcuların listesini açıkladı.

Visa açıklamasına göre, 2000 yılından beri sporcuları hem sahada hem de saha dışında başarılı olmaları için destekleyen ve güçlendiren Team Visa programı ile bugüne kadar 500'den fazla olimpik ve paralimpik sporcuya kaynak sağlandı.

Tokyo 2020 Olimpiyatlar ve Paralimpik Olimpiyatları müsabakalarında, Team Visa kapsamında 56'sı kadın, 46'sı erkek 102 sporcu destekleniyor. Bu yıl desteklenen Team Visa sporcuları arasında 2 Visa çalışanı da bulunuyor. Destek verilen 28 spor dalı arasında olimpiyatlara yeni kabul edilen BMX serbest stil, kaykay, spor tırmanışı ve sörf gibi yeni spor dalları da yer alıyor. Visa, geçen yıl Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı 2021 yılına erteleme kararı ile birlikte Team Visa oyuncularına verilen desteğin bir yıl daha uzatılacağını açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, tüm dünyadan yüzlerce yetenekli sporcunun dahil olduğu Team Visa'yla sporcuları başarı yolunda desteklemekten ötürü mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den de 2 kadın sporcumuz, A Milli Kadın Futbol Takımımızın kaptanı Didem Karagenç ve olimpik milli yelkenci Ecem Güzel, Team Visa sporcuları arasında yer alıyor. Ayrıca Ecem Güzel, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek 102 Team Visa sporcusundan biri. Ecem'in geçtiğimiz sene yaşanan belirsizliklere rağmen azimle bu müsabaka için hazırlanmasını ilham alarak takip ettik ve kendisine verdiğimiz desteği sürdürdük. Ecem'e ve tüm sporculara başarılar diliyoruz."

Olimpik Milli Yelkenci Ecem Güzel de "2010 yılından bu yana milli takım sporcusuyum ve 150 defa milli sporcu olarak Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil ettim. Visa'nın, dünyanın dört bir yanından başarılı sporcuları desteklediği Team Visa programına dahil olmak beni çok heyecanlandırdı ve motive etti. Tokyo 2020'de Visa desteğiyle Türkiye'yi temsil edeceğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Visa başka alanlarda kariyer yapmak isteyen sporcuları da destekliyor. 35 yıldır olimpiyatların ve paralimpik olimpiyatların destekçisi olan Visa, "Olimpikler ve Paralimpikler İş Geliştirme Programı (OPBDP)" ismiyle, sporculara farklı iş alanlarını tanıma ve 2 yıl rotasyon yapma imkanı sunan bir program geliştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık