2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'daki meşale turu, Fukuşima'da başladı
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'daki meşale turu, Fukuşima'da başladı

25.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:41
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'daki meşale turu, Fukuşima'da başladı

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'da 47 eyaleti gezecek meşale turu, Fukuşima eyaletinden başladı.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'da 47 eyaleti gezecek meşale turu, Fukuşima eyaletinden başladı.

Meşale turunun başlangıcı öncesinde Fukuşima'da J-Village antrenman merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle seyircilerin katılmadığı meşale yakma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, "Dünya son bir yıl zor zamanlar geçirse de meşalenin alevi sessiz ancak güçlü yanıyor." dedi.

Haşimoto, "Alev 121 günlük macerasına başlayacak ve Japon halkı ile dünya etrafındaki halkların barışa yönelik dilek ve umutlarını taşıyacak." diye konuştu.

Meşale yakma töreni sonrası, 10 bin koşucunun ellerinde ülke geneli 47 eyalette 859 belediyeyi turlayacak olimpiyat meşalesinin, 121 günlük gezi programı başladı.

"Sakura" motifli ve 1,2 kilogram ağırlığındaki meşalenin turu, 23 Temmuz'da Ulusal Stadyumda son bulacak.

Kovid-19 yönetmeliği

Kyodo ajansı meşale turunun, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin turnuvanın güvenle düzenleyebileceğine yönelik Japon halkını ikna etme fırsatı olduğunu bildirdi.

Komitenin daha önce yayımladığı Kovid-19 yönetmeliğine göre halka, tur güzergahı meşaleyi karşılamak yerine, çevrim içi programlar vasıtasıyla etkinliği izlemesi çağrısı yapılacak.

Meşaleyi taşıyacak her bir koşucu komiteye sağlık raporu sunacak. Tur güzergahında halkın yoğun olarak toplanması halinde, günlük etkinlik askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecek.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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