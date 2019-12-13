: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor

13.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:42

2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor. View on euronews

Haber Videosu