2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor
2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor.
13.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:42
2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com