2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor

2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor.

13.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:42

2020 yılında gerçekleşecek Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce , tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor
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