2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbol müsabakaları başlıyor
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbol müsabakaları başlıyor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbol müsabakaları başlıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın erkekler futbol müsabakaları başlayacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın erkekler futbol müsabakaları başlayacak.

Resmi açılışı 23 Temmuz'daki törenle gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bazı branşlarda müsabakalar başladı.

Softbol ve kadın futbolunda bugün maçlar oynanırken, yarın da erkek futbol mücadeleleri yapılacak. Dört grupta oynanacak maçların TSİ programı şöyle:

A Grubu:

11.00 Meksika-Fransa (Tokyo Stadı)

14.00 Japonya-Güney Afrika (Tokyo Stadı)

B Grubu:

11.00 Yeni Zelanda-Güney Kore (Ibaraki Kashima)

14.00 Honduras-Romanya (Ibaraki Kashima)

C Grubu:

10.30 Mısır-İspanya (Sapporo)

13.30 Arjantin-Avusturalya (Sapporo)

D Grubu:

11.30 Fildişi Sahili-Suudi Arabistan (Uluslararası Yokohama)

14.30 Brezilya-Almanya (Uluslararası Yokohama)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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