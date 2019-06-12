2020 Tokyo Olimpiyatları için çevreci adım

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya törenleri için kullanılacak platformlar, plastik atıklardan üretilecek.

2020 yılında Japonya'nın ev sahipliği yapacağı Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, Olimpiyat Organizasyon Komitesi salı günü olimpiyatlarla ilgili çevre dostu bir planı kamuoyuyla paylaştı. Plana göre, olimpiyatlarda madalya törenleri için gerekli olan platformlar, deterjan ambalajları ve okyanuslardan geri kazanılan plastik atıklar kullanılarak üretilecek. Alüminyum takviyesiyle üretilecek 100 adet platform için, yaklaşık 45 ton geri kazanılmış plastik kullanılacak. Atıkların elde edilmesi ve platformların üretim süreçlerinde ise etkinlik sponsoru tüketim malları üreticisi şirketlerle işbirliği yapılması bekleniyor.

Plastik atıklar Japonya'nın gündeminde

Geçen ay plastik atıkların geri dönüştürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir eylem planı açıklayan Japonya, perakendecilerin müşterilerine ücretsiz plastik poşet vermesini engelleyecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan, okyanuslardaki plastik atık miktarının azaltılması da bu ay sonunda Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nin gündeminde olacak. - TOKYO

Kaynak: İHA