2020 Tokyo Olimpiyatları: Güney Kore ve Japonya arasında "Yükselen Güneş Bayrağı" krizi
Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmaması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurdu.
Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmaması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurdu.
Spor Bakanlığı, IOC'a gönderdiği mektupta, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nin, müsabakalarda bu bayrağın teşhir edecek olmasının kaygılarını artırdığını iletti. Euronews.com'da Görüntüle