2020 Tokyo Olimpiyatları: Güney Kore ve Japonya arasında "Yükselen Güneş Bayrağı" krizi

2020 Tokyo Olimpiyatları: Güney Kore ve Japonya arasında "Yükselen Güneş Bayrağı" krizi

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmaması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurdu.

12.09.2019 00:15
2020 Tokyo Olimpiyatları: Güney Kore ve Japonya arasında

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmaması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurdu.


Spor Bakanlığı, IOC'a gönderdiği mektupta, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nin, müsabakalarda bu bayrağın teşhir edecek olmasının kaygılarını artırdığını iletti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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