2020 Tokyo Olimpiyatları: ABD'li jimnastikçi Simone Biles finallerden çekildi
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2020 Tokyo Olimpiyatları: ABD'li jimnastikçi Simone Biles finallerden çekildi

2020 Tokyo Olimpiyatları: ABD'li jimnastikçi Simone Biles finallerden çekildi
BBC - Haberler | Dünya

Tüm zamanların en başarılı Amerikalı jimnastikçisi Simone Biles, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında Perşembe günü yapılacak bireysel finallerden çekildiğini açıkladı.

Tüm zamanların en başarılı Amerikalı jimnastikçisi Simone Biles, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında Perşembe günü yapılacak bireysel finallerden çekildiğini açıkladı.

Dört altın madalya sahibi Biles, Salı günkü kadınlar takımı finalinden de çekilmiş ve ruh sağlığına odaklanmak istediğini ifade etmişti.

ABD Olimpiyat ekibi başkanı ve ekip arkadaşları, ruh sağlığına öncelik verme kararından dolayı Biles'ı desteklediklerini belirttiler.

24 yaşındaki atlet, Tokyo'da beş dalda finale kalmıştı.

ABD Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Gelecek haftaki bireysel finallere katılıp katılmayacağını belirlemek üzere Simone günlük değerlendirmeye tabi tutulacak" denildi.

Açıklamada, "Simone'un kararını içtenlikle destekliyor ve sağlığına öncelik verme cesaretini alkışlıyoruz. Bu cesareti onun pek çok kişi için rol model olma nedenini bir kez daha gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Biles, Salı günü takım finalinden çekilmeden önce en düşük puanı kaydetmiş ve "Bu performansımın ardından devam etmek istemedim. Ruh sağlığıma odaklanmam gerekiyor. Sporda ruh sağlığı artık çok daha yaygın hale geldi" demişti.

Biles, "Kendime eskisi kadar güvenmiyorum. Belki yaşın ilerlemesiyle ilgili. Bazı günler herkes tweet atıyor ve dünyanın ağırlığını üzerinizde hissediyorsunuz. Biz sadece birer atlet değiliz. Nihayetinde insanız ve bazen bir adım geri çekilmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi başkanı Sarah Hirshland, Biles'in "gurur kaynağı" olduğunu belirterek, "Ruh sağlığına öncelik verme kararını alkışlıyor ve alacağın yolda ABD ekibi olarak tam desteğimizi sunuyoruz" dedi.

Birçok atlet de Biles'ın çekilme kararına desteklerini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları: ABD'li jimnastikçi Simone Biles finallerden çekildi
BBC
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