2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli, arkasında milyonların olduğunu bildiğini belirtti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli, arkasında milyonların olduğunu bildiğini belirtti.

Sürmeneli'nin sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, seri başı olarak katıldığı organizasyonda ilk turu bay geçen sporcunun, son 16 turunda ise Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı net bir skorla yendiği anımsatıldı.

Başarılı boksörün çeyrek final müsabakasında rakibi Anna Lysenko'yu da mağlup ettiği vurgulanarak, "Seninle gurur duyuyoruz Busenaz. Sporcumuzu tebrik ediyor, yarı finalde başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli'nin ifadelerine de yer verildi.

Arkasında milyonların olduğunu bildiğini vurgulayan Busenaz Sürmeneli, şunları kaydetti:

"Madalya maçları zordur. Ben de bu nedenle maça temkinli başladım. Sonunda kazandım ve kadınlar boks branşında madalya kazanan ilk sporcu oldum. Kulübüm Trabzonspor'a ve Trabzon'a tarihte ilk kez olimpiyat madalyası getireceğim için çok mutluyum. Ancak yolum devam ediyor. Bundan sonraki maçlarım daha zor olacak ama ben her şeyin daha da güzel hale geleceğini düşünüyorum. Arkamda milyonların olduğunu biliyorum. Kulübüme, teknik ekibime, bu saatte kalkıp benim için dua edenlere, maçımı izlerken destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması - Haberler Spor
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