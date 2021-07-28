2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda Polonyalı Kraolina Kozsewska'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksörü olmanın gururunu yaşıyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda Polonyalı Kraolina Kozsewska'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksörü olmanın gururunu yaşıyor.

Sürmeneli'nin sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan Busenaz'ın, çeyrek finalde 30 Temmuz Cuma günü Ukraynalı Anna Lysenko'yla yapacağı karşılaşmaya antrenör Cahit Süme ile ara vermeden hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli'nin ifadelerine de yer verildi. Çocukluğundan beri olimpiyatlar için hazırlandığının altını çizen Busenaz Sürmeneli, "Hocam tarafından hep olimpik bir sporcu olabilmek için yetiştirildim. Çok emek verdik, çok fedakarlıklar yaptık ve bu günlere geldik. Olimpiyatlarda ilk maçıma çıktım ve ne büyük gurur ki ülkemin bu sahnede maça çıkan ve galibiyet alan ilk kadın boksörü oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Sürmeneli, boks yaptığı için zaman zaman, "Kız çocuğu boks yapar mı? Kadın boksör olur mu?" gibi tepkilerle karşılaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ama hep yoluma baktım ve ilerledim. Son 16 maçımı kazanınca da bu galibiyetimi, her ne iş yapıyor olursa olsun canla başla çalışan kadınlarımıza ve bir gün benim gibi olmak isteyen çocuklarımıza armağan ettim. Her gün olimpiyatlarda yarışmıyorsunuz. Bu fırsat ayağınıza nadir geliyor. O yüzden biz sporcular topluma iyi gelecek mesajlarımızı da bu vesileyle vermeliyiz. Tıpkı rahmetli büyük milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu gibi. Önümde çeyrek final maçım var. İnşallah oradan da bir galibiyetle ayrılıp, ülkemdeki bu sevinç dalgasını büyütmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması - Haberler Spor
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