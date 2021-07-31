2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek Türkiye'ye olimpiyat tarihinin ilk altın...
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek Türkiye'ye olimpiyat tarihinin ilk altın...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek Türkiye'ye olimpiyat tarihinin ilk altın...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek Türkiye'ye olimpiyat tarihinin ilk altın madalyasını getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek Türkiye'ye olimpiyat tarihinin ilk altın madalyasını getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek Türkiye'ye olimpiyat tarihinin ilk altın... - Haberler Spor
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