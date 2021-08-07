2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kilo yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kilo yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kilo yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı