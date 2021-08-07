2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve...
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve madalya almayı garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve madalya almayı garantiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve... - Haberler Spor
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