2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve madalya almayı garantiledi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve madalya almayı garantiledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı