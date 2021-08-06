Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı "dalya" dedi
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Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı "dalya" dedi

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 'dalya' dedi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül ile karateci Ali Sofuoğlu'nun bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 100'e çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül ile karateci Ali Sofuoğlu'nun bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 100'e çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 13 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede kumite disiplininde Eray Şamdan ile gümüş, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 98'e taşındı.

Oyunların 14. gününde ise serbest güreş 125 kiloda Taha Akgül, karatede kata disiplininde Ali Sofuoğlu bronz madalya elde etti.

Taha'nın derecesiyle sayı 99 olurken birkaç saniye sonra Ali'nin elde ettiği bronz, Türkiye'nin madalya sayısı "dalya"ya ulaştı.

Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 9'a ulaştı.

Boksta 2, karatede 1 madalya garanti

Kadın boksunda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, karatede ise Merve Çoban'ın madalya alması kesinleşti.

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli finale, karatede kumite 61 kiloda da Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını boynuna takmayı garantiledi.

Henüz maçlarını oynamayan üç sporcunun madalya rengi ise belli olmadı. Bu madalyaların gelmesiyle Türkiye'nin toplam sayısı 103 olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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