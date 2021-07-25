2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci madalya Hatice Kübra İlgün'den geldi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci madalya Hatice Kübra İlgün'den geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci madalya Hatice Kübra İlgün'den geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ikinci madalyasını tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hatice Kübra İlgün'den geldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ikinci madalyasını tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hatice Kübra İlgün'den geldi. İlgin, Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh'i 8-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kg ilk tur karşılaşmasında Kosta Rika'dan Nishi Lee Lindo Alvarez'i 16-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hatice Kübra İlgün'ün çeyrek finalde rakibi Amerikalı Anastasija Zolotic odu. Son yıllarda rakibini 4 defa yenen Hatice, Zolotic karşısında 17-9 yenilerek yarı final şansını kaybetti. Tecrübeli sporcu genç Amerikalı karşısında ilk seti 6-0, ikinci seti 11-2 ve final setini 17-9 kaybetti. Hatice Kübra İlgün, Amerikalı Anastasija Zolotic finale yükselince repesaj maçında Faslı Nada Laaraj ile karşılaştı. Maçı 6-0 kazanan İlgün bronz madalya için tatamiye çıktı. İlgün, Fas'tan Nada Laaraj'ı 6-0 mağlup ederek bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, ilk seti 3-2 yenik tamamladı. 2. seti tecrübeli sporcu Hatice 4-3 alarak final setine girdi. Kimia Alizadeh karşısında rahat bir galibiyet alan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalyanın sahibi oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci madalya Hatice Kübra İlgün'den geldi - Haberler Spor
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