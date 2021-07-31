2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları yarın başlayacak
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları yarın başlayacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları yarın başlayacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları yarın başlayacak.

Mücadelelerin ilk gününde grekoromen stilde erkekler 60, 130 ve serbest stilde kadınlar 76 kiloda sabah seansında son 16 turu ve çeyrek final müsabakaları yapılacak. Makuhari Messe'deki müsabakalar TSİ 05.00'te başlayacak.

Oyunlarda yarın milli güreşçilerden Rıza Kayaalp 130 kiloda, Kerem Kamal 60 kiloda ve Yasemin Adar da 76 kiloda müsabakalarını yapacak. Milli sporcular akşam seansındaki yarı final müsabakaları için ilk turdaki rakiplerini mağlup etmeye çalışacak.

Rıza Kayaalp bu sefer altın madalya için minderde

Türkiye'nin oyunlardaki madalya umutlarından Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de madalya için minderde olacak.

Pekin 2008'de dereceye giremeyen Rıza Kayaalp, Londra 2012'de bronz ve Rio 2016'da gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyük başarılara imza atan 32 yaşındaki milli güreşçi, bronz ve gümüş madalyanın ardından Tokyo'da altın madalya için mücadele verecek.

Kerem Kamal oyunlardaki ilk deneyimi

Grekoromen 60 kiloda Türkiye'yi temsil edecek 22 yaşındaki Kerem Kamal ise oyunlardaki ilk madalyası için mücadele edecek.

Son 2 yıldaki Avrupa şampiyonalarında gümüş madalyayı Türkiye'ye getiren ve alt yaş gruplarında da 14 kez dereceye giren Kerem, olimpiyat oyunlarında ilk kez güreşecek.

Yasemin Adar ikinci deneyiminde madalya kovalayacak

Kadınlarda Türkiye adına yarışacak milli güreşçi Yasemin Adar oyunlarda ikinci kez Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalya kazanan Yasemin, 5 kez de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Rio 2016'da ise sekizinci olan milli sporcu, Tokyo 2020'de madalyayı hedefleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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