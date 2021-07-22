2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanı TRT'de yaşanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanı TRT'de yaşanacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanı TRT'de yaşanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TRT, bu yaz dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlarına getirmeye devam ediyor.

TRT, bu yaz dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlarına getirmeye devam ediyor. 1972'den bugüne Türkiye'nin olimpiyat kanalı olan TRT, olimpiyat meşalesini 13. kez evlere taşıyacak. Heyecanla beklenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yarından itibaren 8 Ağustos'a kadar canlı yayınla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da izlenecek.

UEFA EURO 2020 ile başlayan, Wimbledon Tenis Turnuvası ile dünyanın en başarılı raketlerini ekrana getiren "TRT Spor Yazı", 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile devam ediyor. 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda geleceğin dünya yıldızları ve Milli gururlarımızın madalya mücadelesi TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek.

Milliler, 18 branşta 108 sporcu ile yarışacak

33 branş, 50 disiplinde 339 müsabakanın gerçekleştirileceği ve dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye, oyunlara atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında 58 erkek ve 50 kadın olmak üzere toplamda 108 sporcuyla katılım sağlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. 8 Ağustos tarihinde son bulacak olimpiyat oyunları sonrasında 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı ise yine TRT Spor ve sporun her rengini ekrana getiren TRT Spor Yıldız'da yaşanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Demir Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanı TRT'de yaşanacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 14:43:05. #1.16#

title