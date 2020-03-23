2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Ertelenebilir Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyatları da diğer spor etkinlikleri gibi koronavirüs nedeniyle ertelenebilir.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyatları da diğer spor etkinlikleri gibi koronavirüs nedeniyle ertelenebilir. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin açıklaması haberimizde.

Yeni tip coronavirüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen spor etkinliklerine bir yenisi eklendi. Öncesinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın planlandığı gibi düzenleneceğini söyleyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, parlemento oturumunda yaptığı konuşmada sporcularının sağlığının önemli olduğunu vurgulayarak olimpiyat oyunlarının ertelenebileceğini dile getirdi. Nihai kararı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin vereceğini de ekledi.

Kanada Olimpiyat Komitesi de 1 yıllığına ertelenmemesi durumunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeyeceğini duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin alternatif arayışlarına yardımcı olmak istedikleri ancak sporcular, aileleri ve daha geniş bir topluluk için olimpiyat oyunlarına hazırlanmayı sürdürmenin güvenli olmadığı vurgulandı.

Avustralya Olimpiyat Komitesi de "Sporcularımızın artık kendileri ve çevresindekilerin sağlıklarına öncelik vermeleri ve ailelerine dönebilmeleri gerekiyor" ifadeleriyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeme kararı aldıklarını açıkladı.

Şu an için olimpiyatların iptal edimesi söz konusu değil. Salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak etkinliğin ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararın 4 hafta içerisinde alınacağı belirtildi.