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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Avrupa, Tokyo, Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları askıya alındı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.

17.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:02
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları askıya alındı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.


14 Mart 2020 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından yapılan açıklamayla bugünden itibaren askıya alındı. IOC 24 Mart'ta sona ermesi planlanan Boks Avrupa Kota Müsabakaları ve kalan tüm etkinliklerini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonlarını Mayıs ayına kadar durdurduğunu ve bugüne kadar alınan sonuçların geçerli olacağını açıklandı. Müsabakalar ilerleyen bir tarihte kaldığı yerden devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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