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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Teknoloji

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de Yapılacak

Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyatları'nın corona virüsü salgını nedeniyle ertelenebileceği konuşuluyordu. Bugün, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, kararını internet sitesi ve sosyal medya üzerinden duyurdu.

24.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:34
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de Yapılacak

Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyatları'nın corona virüsü salgını nedeniyle ertelenebileceği konuşuluyordu. Bugün, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, kararını internet sitesi ve sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir spor etkinliği daha ertelendi. 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen ertelendi. IOC Başkanı Thomas Back ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ile birlikte 25 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın 2021'de düzenlenmesine karar verdi. Etkinlik, isim değiştirilmeden yani 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olarak düzenlenecek. Olimpiyat ateşinin de organizasyonlar gerçekleştirilene dek Japonya'da kalacağı bildirildi.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Ertelendi

IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi. pic.twitter.com/RmqSKXWlfm

— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) March 24, 2020

Kanada Olimpiyat Komitesi, 1 yıllığına ertelenmemesi durumunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeyeceğini duyurmuştu. Avustralya Olimpiyat Komitesi de aynı şekilde sporcu göndermeme kararı almıştı.

Kaynak: Tamindir

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