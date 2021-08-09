2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Rus sporcular, ülkelerinin doping skandalı nedeniyle aldığı uluslararası organizasyonlardan men cezasına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılı sonuçlar elde etti.

Rus sporcular, ülkelerinin doping skandalı nedeniyle aldığı uluslararası organizasyonlardan men cezasına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılı sonuçlar elde etti.

Tokyo 2020'de 336 sporcuyla mücadele eden ve 71 defa kürsüye çıkma başarısı gösteren Rusya Olimpiyat Komitesi, ABD (113) ve Çin'den (88) sonra en fazla madalyayı topladı.

Madalyalarının 20'si altın olan Rusya Olimpiyat Komitesi, genel sıralamada ABD (39 altın), Çin (38 altın), Japonya (27 altın) ve Büyük Britanya'nın (22 altın) ardından 5. basamakta yer aldı. Rusya Olimpiyat Komitesi, güreşte 4, eskrimde 3, tekvando, artistik yüzme, artistik cimnastik, atıcılık ve yüzmede ikişer, tenis, atletizm ve boksta birer altın madalya kazandı.

Rus sporcular ayrıca 28 gümüş ve 23 bronz madalya aldı.

Oyunların kendileri için başarılı geçtiğini belirten Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Stanislav Pozdnyakov, madalya tahminlerinin tuttuğunu, üstelik bazı branşlarda beklenmedik iyi sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Rusya, marşı ve bayrağı olmadan yarıştı

Rus sporcular, doping suçlamaları nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nda marşları ve bayrakları olmadan Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adıyla madalya mücadelesi verdi.

Altın madalya kazanan Rus sporcular için seremonilerde Rusya marşı yerine Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1. Konçertosu'nun bir bölümü çalındı.

Rusya, ev sahipliği yaptığı 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te uluslararası spor organizasyonlarından men cezası almıştı.

İki sporcu dopingli çıktı, 430 kişi virüse yakalandı

Tokyo 2020'de iki sporcuda dopinge rastlandı.

Erkekler 100 metrede mücadele etmesi beklenen Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı. Oyunlar sırasında alınan numunesinde anabolik steroid maddesine rastlanan Odhiambo, atletizmden geçici men cezası aldı.

Kadınlar 100 metrede yarışan Nijeryalı Blessing Okagbare'ye de yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle atletizmden geçici men cezası verildi. Nijeryalı sporcunun numunesinde büyüme hormonu tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir yıl ertelenen oyunlar, seyircisiz düzenlendi. Olimpiyata akredite olmuş kişilerden 430'u Kovid-19'a yakalandı. Söz konusu kişiler arasında 29 atlet, 25 medya mensubu, 21 gönüllü, 109 oyunlarla ilgili personelin olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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