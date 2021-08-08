2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın hentbolunda altın madalyayı kazanan takım Fransa oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın hentbolunda altın madalyayı kazanan takım Fransa oldu.
Yoyogi Ulusal Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Fransa ile Rusya Olimpiyat Komitesi karşı karşıya geldi. Fransa ilk yarısını 15-13 önde bitirdiği maçta rakibini 30-25 yenerek altın madalya kazandı.
Rio 2016'da finalde kaybederek gümüş madalya alan Fransa, tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan