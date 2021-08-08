2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet yol yarışında altın madalya alan Jason Kenny, eşi Laura Kenny ile olimpiyat oyunlarındaki 15. madalya sevincini yaşadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet yol yarışında altın madalya alan Jason Kenny, eşi Laura Kenny ile olimpiyat oyunlarındaki 15. madalya sevincini yaşadı.

Tokyo 2020'nin 16. ve son gününde bisiklet yol yarışında altın madalya alan Jason Kenny oyunlarda 7'si altın toplam 9 madalya kazandı.

Pekin 2008'de 2 gümüş ve bir altın madalya sevinci yaşayan 33 yaşındaki bisikletçi, Londra 2012'de 2 ve Rio 2016 ve Tokyo 2020'de ise 4 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kenny bu başarısıyla Büyük Britanya'nın en fazla madalya kazanan sporcusu olarak tarihe geçti.

Jason Kenny'nin yanı sıra eşi Laura Kenny de bisiklette üst üste olimpiyat madalyası sevinci yaşamayı başardı. Laura Kenny, 5'i altın toplam 6 olimpiyat madalyası kazandı.

Büyük Britanyalı çift oyunlarda toplam 15 madalyayı ülkelerine getirmeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
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