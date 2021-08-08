2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. gününde kadın hentbolunda bronz madalyanın sahibi Norveç oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. gününde kadın hentbolunda bronz madalyanın sahibi Norveç oldu.

Norveç, Yoyogi Ulusal Stadı'ndaki bronz madalya mücadelesinde İsveç ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk yarıyı 19-7 önde geçen Norveç karşılaşmayı da 36-19 kazanarak bronz madalya elde etti.

Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın madalya alan Norveç, Tokyo 2020'yi bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan