2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın basketbolunda ABD, altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın basketbolunda ABD, altın madalya kazandı.

Saitama Super Arena'daki finalde ABD ile ev sahibi Japonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 50-39 önde tamamlayan ABD, karşılaşmayı da 90-75 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

ABD, kadın basketbolunda tarihindeki 9. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Üst üste 7. kez finale kalan ABD bunların tamamında altın madalya alma başarısı gösterdi.

Gümüş madalya alan ev sahibi Japonya ise, tarihinde ilk kez kadın basketbolunda olimpiyatlarda madalya sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı
Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı
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