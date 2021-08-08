2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde yapılan erkekler maraton yarışında milli atletlerden Yavuz Ağralı 52. olurken, Polat Kemboi Arıkan bitişi göremedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde yapılan erkekler maraton yarışında milli atletlerden Yavuz Ağralı 52. olurken, Polat Kemboi Arıkan bitişi göremedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın son gününde atletizmin son yarışı da yapıldı. Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilen erkekler maraton yarışına 106 atlet katıldı. Ancak zorlu parkuru 76 sporcu tamamlayabildi.

Türkiye'yi temsil eden milli atletlerden Yavuz Ağralı, 2 saat 21 dakikalık derecesiyle 52. sırada yer aldı. Polat Kemboi Arıkan ise yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Tokyo 2020'de maratonda dünya rekortmeni Kenyalı Eliud Kipchoge 2.08.38'lik derecesiyle altın madalya kazandı. 36 yaşındaki atlet, Rio 2016'nın ardından üst üste 2. kez maratonda altın madalya elde etti. Kipchoge'nin ayrıca 5000 metrede Atina 2004'te bronz, Pekin 2008'de ise gümüş madalyası bulunuyor.

Yarışı 2.09.58'lik derecesiyle tamamlayan Hollandalı Abdi Nageeye gümüş, 2.10.00'la tamamlayan Belçikalı Bashi Abdi bronz madalya aldı.

Birinci olan Kipchoge, ikinci Nageeye'ye 1 dakika 20 saniyelik fark attı. Bu, 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'ndan sonra maratonda atılan en yüksek fark olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Yonca Evcimik Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 04:03:26. #1.16#

title