2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 15. gün tamamlanırken, genel madalya sıralamasında Çin zirvedeki yerini bırakmadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 15. gün tamamlanırken, genel madalya sıralamasında Çin zirvedeki yerini bırakmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 15. günün ardından 38 altın, 31 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplamda 87 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD 36 altın, 39 gümüş ve 33 bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 12 gümüş ve 17 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Oyunların 15. gününde boksta birer altın ve gümüş, karatede de bir bronz kazanan Türkiye, madalya sayısını 13'e çıkardı. Türkiye böylece 47. sıradan 32. basamağa yükseldi.

Tokyo 2020'de 15. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Çin38311887
2. ABD363933108
3. Japonya27121756
4. Rusya Olimpiyat Komitesi 20262369
5. Büyük Britanya20212263
6. Avustralya1772246
7. Almanya10111637
8. Hollanda10111233
9. İtalya10101939
10. Fransa9121132
32. Türkiye22913

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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