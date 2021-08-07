2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde yarın 2 milli sporcu ter dökecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde yarın 2 milli sporcu ter dökecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda son gün atletizmde 2 milli sporcu sahne alacak.

Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilecek maraton, TSİ 01.00'de başlayacak. Yarışta Türkiye'den Yavuz Ağralı ile Polat Kemboi Arıkan madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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