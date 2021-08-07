2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde yarın 2 milli sporcu ter dökecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde yarın 2 milli sporcu ter dökecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda son gün atletizmde 2 milli sporcu sahne alacak.
Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilecek maraton, TSİ 01.00'de başlayacak. Yarışta Türkiye'den Yavuz Ağralı ile Polat Kemboi Arıkan madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay