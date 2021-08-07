2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkek hentbolunda altın madalyayı Fransa kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkek hentbolunda altın madalyayı Fransa kazandı.

Yoyogi Ulusal Stadı'nda finalde Fransa ile Danimarka karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan Fransa, salondan 25-23 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa, 2016 Rio'da finalde yenildiği Danimarka'dan rövanşı da almış oldu ve 3. kez olimpiyat şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Son olimpiyat şampiyonu Danimarka ise gümüş madalyayla yetindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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