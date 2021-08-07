2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde kadınlar yüksek atlamada Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Mariya Lasitskene, altın madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde kadınlar yüksek atlamada Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Mariya Lasitskene, altın madalya elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Lasitskene, 2.04 metrelik atlayışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş madalyayı Avustralyalı Nicola McDermott 2.02 metre, bronz madalyayı ise Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh 2 metrelik atlayışıyla elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
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