2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde kadınlar yüksek atlamada Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Mariya Lasitskene, altın madalya elde etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde kadınlar yüksek atlamada Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Mariya Lasitskene, altın madalya elde etti.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Lasitskene, 2.04 metrelik atlayışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Gümüş madalyayı Avustralyalı Nicola McDermott 2.02 metre, bronz madalyayı ise Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh 2 metrelik atlayışıyla elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki