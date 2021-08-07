2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci günün atletizmde erkekler 4x400 metre bayrak yarışını ABD kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci günün atletizmde erkekler 4x400 metre bayrak yarışını ABD kazandı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon ve Rai Benjamin'den oluşan ABD, altın madalyaya 2.55.70'lik dereceyle ulaştı.

Gümüş madalyayı Hollanda 2.57.18, bronz madalyayı ise Botsvana 2.57.27'lik dereceyle elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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