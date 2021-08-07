2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde basketbolda erkeklerde Avustralya, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde basketbolda erkeklerde Avustralya, bronz madalya kazandı.

Saitama Arena'da gerçekleşen bronz madalya maçında Avustralya ile Slovenya karşılaştı.

İlk çeyreği 20-19 önde tamamlayan Avustralya, soyunma odasına da 53-45 önde gitti. İkinci yarı farkı açan Avustralya üçüncü çeyreği 78-67 kazanırken, maçı da 107-93 galip bitirdi.

Avustralya, tarihinde 5. kez oynadığı bronz madalya maçını ilk kez kazandı ve erkek basketbolunda ilk olimpiyat madalyasını elde etti.

Slovenya ise tarihinin en iyi derecesini alarak olimpiyat 4'üncüsü oldu.

Maçın en skorer ismi Avustralya'nın NBA yıldızı Patty Mills oldu. Mills, 42 sayı, 9 asistlik performansıyla ülkesine bronz madalyayı getirdi.

Slovenya'da ise yıldız oyuncu Luka Doncic'in 22 sayı, 8 ribaund ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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