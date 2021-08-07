2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkekler plaj voleybolunda altın madalyayı Norveç kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkekler plaj voleybolunda altın madalyayı Norveç kazandı.
Shiokaze Park'taki altın madalya maçında Norveç, Rusya Olimpiyat Komitesi'yle karşılaştı.
Berntsen Andres Mol-Sandlie Christian ikilisinden oluşan Norveç, Viacheslav Krasilnikov-Oleg Stoyanovskiy'den oluşan Rusya Olmpiyat Komitesi'ni 21-17 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.
Rusya Olimpiyat Komitesi ise gümüş madalyada kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki