2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde erkekler cirit atmada Hindistan'dan Neeraj Chopra altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde erkekler cirit atmada Hindistan'dan Neeraj Chopra altın madalya kazandı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Chopra, 87.58 metrelik atışıyla altın madalyaya uzandı. Bu başarı Hindistan'ın olimpiyat tarihinde cirit atmadaki ilk altın madalyası oldu.

Gümüş madalyayı 86.67 metreyle Çekya'dan Jakup Vadlejch, bronz madalyayı ise yine Çekya'dan 85.44 metrelik atışıyla Vitezslav Vesely elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
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