2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde erkek hentbolunda bronz madalyayı İspanya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde erkek hentbolunda bronz madalyayı İspanya kazandı.
Yoyogi Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmada İspanya ilk yarısını 19-16 önde bitirdiği maçta, Mısır'a 33-31 üstünlük sağladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
İspanya oyunlarda dördüncü kez bronz madalya elde etti.
Tarihinde ilk kez madalya mücadelesi yapan Mısır ise oyunları dördüncü bitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan