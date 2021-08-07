2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde kadınlar 10 bin metre finalinde milli sporcu Yasemin Can, 11. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde atletizmde kadınlar 10 bin metre finalinde milli sporcu Yasemin Can, 11. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 29 atlet yarıştı ve finiş çizgisini 24 sporcu gördü.

Yasemin Can, 31.10.05'lik derecesiyle yarışı 11. sırada bitirdi.

Altın madalyayı ise Hollandalı Sifan Hassan 29.55.32'lik zamanıyla elde etti. Hassan, Tokyo 2020'de 3. madalyasını aldı. 5000 metrede de altın madalya alan Hollandalı sporcu, 1500 metrede ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar 10 bin metre finalinde gümüş madalyayı Bahreyn'den Kalkidan Gezahegne 29.56.18, bronz madalyayı ise Etiyopya'dan Letesenbet Gidey 30.01.72'lik zamanıyla aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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