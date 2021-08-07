Tokyo Olimpiyat Oyunları serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Conyedo Ruano'ya 6-2 mağlup oldu...

Tokyo Olimpiyat Oyunları serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Conyedo Ruano'ya 6-2 mağlup oldu ve 5. olarak tamamladı.