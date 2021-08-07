Tokyo Olimpiyat Oyunları serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Conyedo Ruano'ya 6-2 mağlup oldu...
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Tokyo Olimpiyat Oyunları serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Conyedo Ruano'ya 6-2 mağlup oldu...

Tokyo Olimpiyat Oyunları serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Conyedo Ruano'ya 6-2 mağlup oldu...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Conyedo Ruano'ya 6-2 mağlup oldu ve 5. olarak tamamladı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Conyedo Ruano'ya 6-2 mağlup oldu ve 5. olarak tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Tokyo Olimpiyat Oyunları serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Conyedo Ruano'ya 6-2 mağlup oldu... - Haberler Spor
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