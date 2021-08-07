2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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