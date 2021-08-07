2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde kadın basketbolundaki bronz madalya mücadelesini Fransa kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde kadın basketbolundaki bronz madalya mücadelesini Fransa kazandı.

Fransa, Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmada Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk yarıyı 43-40 önde tamamlayan Fransa, karşılaşmayı da 91-76 kazandı ve bronz madalya elde etti.

Londra 2012'de gümüş madalya alan Fransa, ikinci olimpiyat madalyasını kazandı.

Rio 2016'da ikinci olan Sırbistan, Tokyo 2020'yi madalya alamadan tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan