Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
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Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Kokugikan Arena'daki tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı

SADECE BİR HAKEMDEN TAM PUAN ALABİLDİ

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı

BAŞARILARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı. Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
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