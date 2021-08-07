2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Salon: Ariake ArenaHakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Michael Weiland (Kanada)Fransa: Fournier 16, de Colo 12, Yabusele 13, Batum 5, Gobert 16, Ntilikina 5, Luwawu 11, Heurtel, Poirier, Fall 4ABD: Lillard 11, Booker 2, Holiday 11, Durant 29, Adebayo 6,...

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Michael Weiland (Kanada)

Fransa: Fournier 16, de Colo 12, Yabusele 13, Batum 5, Gobert 16, Ntilikina 5, Luwawu 11, Heurtel, Poirier, Fall 4

ABD: Lillard 11, Booker 2, Holiday 11, Durant 29, Adebayo 6, Lavine 5, Middleton 4, Tatum 19, Green

1. Periyot: 18-22

Devre: 39-44

3. Periyot: 63-71

Beş faulle oyundan çıkan: 39.52 Gobert (Fransa)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez olimpiyat altın madalyası elde etti.

Saitama Arena'da oynanan final maçında NBA yıldızlarından oluşan ABD, grup maçında kaybettiği Fransa'yla karşılaştı.

İlk çeyrekte Durant'in 12 sayısıyla rakibine 22-18'lik üstünlük sağlayan ABD, soyunma odasına da 44-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Tatum'la etkili olan ABD, final periyoduna 71-63 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ABD, maçı 87-82 alarak üst üste 4. kez olimpiyat şampiyonu oldu.

ABD'ye şampiyonluğu getiren isim 29 sayı atan Kevin Durant oldu. Fransa'da ise NBA yıldızları Fournier ve Gobert 16'şar, Fenerbahçe Beko'da oynayan Nando de Colo ise 12 sayı üretti.

ABD, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da altın madalyaya ulaştı. ABD, olimpiyatta 20. kez yer alan erkek basketbolunda toplamda ise 16. kez şampiyon oldu.

Fransa ise tarihinde ikinci kez yer aldığı olimpiyat finalinde yine ABD'ye kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı
Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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