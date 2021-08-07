2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkekler plaj voleybolunda bronz madalya kazanan Katar, tarihi bir başarı elde etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkekler plaj voleybolunda bronz madalya kazanan Katar, tarihi bir başarı elde etti.
Shiokaze Park'taki bronz madalya maçında Katar, Letonya'yla karşılaştı.
Ahmed Tijan ve Cherif Younousse'den oluşan Katar, rakibini 2-0 yenerek bronz madalya kazandı ve ülke tarihinin voleyboldaki ilk olimpiyat madalyası elde edildi.
Katar, 2020 Tokyo'da halterde erkekler 96 kiloda Farez İbrahim Elbakh ve atletizmde erkekler yüksek atlamada Mutaz Essa Barshim'le altın madalya kazanmıştı. Katar'ın plaj voleybolundaki başarısıyla madalya sayısı 3'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki