2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar maratonda milli sporcu Meryem Erdoğan, sakatlığı nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar maratonda milli sporcu Meryem Erdoğan, sakatlığı nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Sapporo Odori Park'ta gerçekleşen maratonda Meryem, ilk bölümde sakatlık yaşadı ve yarışa devam edemedi.

Meryem'in tamamlayamadığı maratonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, 2 saat 27 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi ve altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı 2 saat 27 dakika 36 saniyeyle Kenya'dan Brigid Kosgei, bronz madalyayı ise 2 saat 27 dakika 46 saniyeyle ABD'li Molly Seidel elde etti.

Toplam 88 atletin yarıştığı maratonda finiş çizgisini 73 sporcu görebildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Kayaalp Hakan Reçber Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 03:23:26. #1.14#

title